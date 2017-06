Heimbach.

Am Sonntag um 11 Uhr hat Theo Plath seinen letzten Einsatz bei „Spannungen“ für dieses Jahr. Der 23-jährige Fagottist aus Koblenz, der mittlerweile in München studiert und gerade seinen Bachelor gemacht hat, spielt dann Joseph Fialas „Trio für Violine, Violoncello und Fagott in B-Dur“ mit Sarah Christian und Tanja Tetzlaff.