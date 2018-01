Kelz - Stallungen in Kelz brennen komplett aus: Hoher Schaden

Kelz.

Bei einem Brand in ehemaligen Stallungen eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Kirchstraße in Kelz ist am Samstagmittag ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Kohleofen Auslöser des Brandes, den der 62-jährige Mieter im Obergeschoss des als Werkstatt und Lagerraums genutzten Gebäudes angefeuert hatte.