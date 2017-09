Gut Dirlau.

Reges Treiben herrschte am Sonntag auf Gut Dirlau in der Gemeinde Vettweiß. Familie Schwecht, Inhaber und Betreiber der Anlage, hatte zum Stallturnier eingeladen. Hübsch zurechtgemachte Pferdemähnen, adrett gekleidete Reiter, etwas Wettkampf-Hektik in der Luft, ein kleiner Markt mit Reitartikeln und viele Besucher, die die neun Dressur- und Springprüfungen der 120 Teilnehmer über den Tag hinweg aufmerksam verfolgten.