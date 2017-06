Düren.

Millimeter für Millimeter setzt sich der auf Eisenbahnschießen rollende Stahlkoloss ganz langsam in Bewegung, gezogen nur mit zwei Stahlseilwinden. Jahrzehntelang hat der 30-Tonnen-Transformator die Bewohner der Innenstadt und den Einzelhandel verlässlich mit Strom versorgt. Jetzt haben der 53 Jahre alte Trafo und sein 39-jähriger „Zwillingsbruder“ im Umspannwerk Mitte an der Gutenbergstraße neben der C & A-Filiale ausgedient.