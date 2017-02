Düren.

Die Stadt Düren will ihre Gewerbeflächen erweitern und plant deshalb den Kauf eines 25 Hektar großen Areals im Dürener Süden. Es geht um das Gelände der ehemaligen Panzerkaserne, auf dem heute der Autoreparaturbetrieb Recontec Leihwagen aus ganz Deutschland ausbessert und aufpoliert. Das Grundstück gehört noch einem Frankfurter Unternehmer. In einer Sondersitzung des Stadtrates am 8. März soll der Kauf beschlossen werden.