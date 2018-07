Verkehr Renkerstraße

Nach dem Kanaleinbruch in der Renkerstraße Anfang Mai ist der Aufbau der rund 400 Meter langen und 4,20 Meter hohen Heberleitung nahezu abgeschlossen. Sie ist erforderlich, um das Abwasser um die Schadstelle herumzuführen und Voraussetzung für eine intensive Begutachtung des Kanalabschnitts. Erst danach kann der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) entscheiden, in welchem Umfang der Kanal ausgebessert werden muss. Die Sanierung kann nach Planung und Ausschreibung erst Ende des Jahres beginnen, so lange bleibt die geräuschlos mit Vakuum funktionierende Heberleitung stehen.

Der zuständige WVER-Dezernent Thomas Rolfs ist zuversichtlich, dass die Renkerstraße noch vor Beginn der Annakirmes wieder in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben werden kann.

Nach dem Fall Renkerstraße wird der WVER nun den kompletten Hauptabwasserkanal auf einer Länge von 14 Kilometern mit Kameras befahren, um weitere Schäden frühzeitig zu erkennen. Auch der Annakirmesplatz ist betroffen. Das Volksfest kann aber wie geplant stattfinden.