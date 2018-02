SPD-Pläne: 7 Prozent werden nicht entlastet

Beiträge: Bis zu einem Einkommen von 20.000 Euro werden in Düren schon jetzt keine Beiträge erhoben. Die Gebühren variieren ansonsten von 24 bis 491 Euro monatlich. Die Höhe hängt nicht nur vom Einkommen, sondern auch von der wöchentlichen Stundenzahl ab.

Kita-Plätze: In Düren gehen derzeit 2840 Kinder in die Kita, 2292 sind über drei Jahre alt, 548 unter drei Jahre. Von den 2840 müssen aber nur 1043 überhaupt Beiträge zahlen. 1800 Eltern sind also schon jetzt befreit (rund 63 Prozent).

Besserverdienende: Eltern mit ei-nem Bruttoeinkommen von über 70.000 Euro sollen laut SPD nicht entlastet werden. Dieser Klasse gehören in Düren knapp 200 Jungen und Mädchen an, also rund 7 Prozent aller 2840 Kinder.