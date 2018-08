Berzbuir - St.-Anna-Bruderschaft feiert 125-jähriges Bestehen

1893 hat es in einer Gaststätte angefangen

Am 10. September 1893 trafen sich in der Gaststätte der Witwe Briem 30 Männer, um die „Bogenschützengesellschaft Berzbuir“ zu gründen, aus der später die St.-Anna-Schützenbruderschaft hervorging. Ein Jahr später hatte der Verein beim Schützenfest ein eigenes 280-Quadratmeter-Festzelt, das an andere Vereine verliehen wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Bruderschaft 1919 wieder zum Leben erweckt. 1921 fand das erste Schützenfest statt.

1949 nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Berzbuirer Schützen wieder ihren Betrieb aufgenommen, seitdem wird Schützenfest gefeiert. 1980 öffnete sich die Bruderschaft für Frauen, 1982 folgte das erste Oktoberfest, wenig später der erste Weihnachtsmarkt.

Das Jubiläums-Schützenfest beginnt am Freitag, 17. August, mit der laut Festschrift „geilsten Zelt-Fete im Kreis Düren“ (19.30 Uhr). Am Samstag, 18. August, treffen sich die Schützen nach dem Zapfenstreich auf dem Bauschhof (19 Uhr) ab 20 Uhr zum Eröffnungsball. Höhepunkte am Sonntag, 19. August, sind der Festzug (15 Uhr), das Konzert mit dem Jugendblasorchester Lendersdorf (16 Uhr) und die „Nacht der Blasmusik“ mit dem Orchester „Erftblech“. Am Montag. 20. August, beginnt um 20 Uhr der Königsball. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen kostet je zwei Euro.