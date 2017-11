Erster Heimkampf am Samstag, 18. November

Zur Bundesligamannschaft der Pierer Schützen gehören Karl Back, Johannes Haeger, Isha Meinerz, Tobias Kaulen, Bart Liebens, Anne Ohler, Konstantin Krupskij, Jan Wets, Astrid Au und Trainer Egon Czekala.

Am Samstag, 18. November, richten die Pierer ihren ersten Heimkampf in der eigenen Schützenhalle in Langerwehe-Pier, Grüntalstraße 17, aus. Ab 15.30 Uhr heißt das Duell SSG Teuteburger Wald gegen Braunschweiger SG. Ab 17 Uhr kämpfen die Pierer Schützen gegen SV Falke Dasbach und ab 18.30 Uhr die Sport-Schützen Fahrdorf gegen SV Schirumer Leegmor. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Mehr Infos im Netz:

www.schuetzenpier.de