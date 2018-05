Düren/Balve - Sportler des Dürener Kanu-Clubs startet bei den Deutschen Schülermeisterschaften

Düren/Balve. Felix Raumann hat ein großes Ziel: Er möchte einmal bei Olympischen Spielen dabei sein – als Kanusportler. Felix, der lange mit seiner Familie in Niederzier und mittlerweile in Balve im Sauerland lebt, fährt immer noch für den Dürener Kanu-Club. Und das sehr erfolgreich

Erst Anfang Mai ist Felix in Hohenlimburg im östlichen Rurgebiet im Einer-Kanadier Westdeutscher Meister geworden, Ende Mai startet er mit seinen Vereinskameraden Jan Brand und Jonas Büchner bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Fürth in Bayern.

Mit dreieinhalb Jahren konnte Felix Raumann schwimmen, ein halbes Jahr später hat er zum ersten Mal in einem Kanu gesessen. „Mein Vater war aktiver Kanusportler und hat sogar bei den Olympischen Spielen in Barcelona mitgemacht“, erzählt der Schüler. „Meine älteren Brüder sind Kanuten. Und irgendwann war klar, dass ich mich auch für diesen Sport entscheide.“ Er sei da „irgendwie so reingerutscht“, ergänzt der Schüler und lacht. „Mein Vater ist das schuld. Ich glaube, das kann ich schon so sagen.“

Felix startet in den Disziplinen Einer-Kajak und Einer-Canadier. „Einer“ bedeutet in dem Fall, dass er die Boote alleine steuert. Die Begriffe Kajak und Canadier beschreiben die unterschiedlichen Paddelpositionen. Im Kajak sitzen die Sportler, im Canadier knien sie. „Kanufahren macht einfach riesigen Spaß“, sagt Felix. „Der Adrenalinkick, den man dabei bekommt, ist einfach großartig.“

Um wirklich erfolgreich zu sein und den Traum von Olympia eines Tages verwirklichen zu können, braucht Felix sehr viel Disziplin – und jede Menge Training. „Ich trainiere jeden Tag“, sagt der junge Sportler. „Meistens im Leistungszentrum NRW in Hohenlimburg, manchmal aber auch in Schwerte.“ Ab und zu fährt Felix mit seinem Vater auch zum Training nach Augsburg. Der „Augsburger Eiskanal“ ist eine Wildwasseranlage im Augsburger Stadtteil Spickel und wurde für die Kanuslalom-Wettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 1972 errichtet. Dort entstand auch das Bundesleistungszentrum für Kanuslalom. „Augsburg ist etwas Besonderes“, sagt Felix. „Da kann man wirklich super trainieren.“

Respekt vor dem Wasser

Die Wettkampf-Strecken, die Felix mit seinen Booten zurücklegt, sind zwischen 200 und 300 Meter lang, im Schnitt dauern die Fahrten im Wildwasserkanal 90 bis 120 Sekunden. „Als erfolgreicher Kanut“, sagt Felix, „braucht man ein gutes Gleichgewichtsgefühl, damit man mit dem Boot nicht umkippt, und eine gute Koordination. Beim Kanufahren muss man verschiedene Bewegungen gleichzeitig machen. Das ist nicht so einfach.“ Wichtig sei, keine Angst vor dem Wasser zu haben. „Man sollte schon Respekt vor dem Wasser haben, und es nicht unterschätzen“, sagt er. „Angst darf man aber keine haben.“

Neben dem täglichen Training absolviert Felix jedes Jahr acht bis zehn Wettkämpfe, in diesem Jahr hat er sich sogar für zwei internationale Rennen qualifiziert. „Der wichtigste Wettkampf sind die Deutschen Schülermeisterschaften in Fürth“, sagt Felix. „Darauf arbeite ich hin.“ Felix ist gerade eine Altersklasse höher gerutscht und deswegen überall der Jüngste. „In einer Altersgruppe sind immer Sportler aus zwei Jahrgängen“, erklärt er. „Das heißt, die anderen sind fast alle ein Jahr älter als ich.“

Das könnte deswegen ein Problem werden, weil Felix sowieso nicht besonders groß ist. Seine Stärke ist vielmehr seine gute Technik. „Im Kajak möchte ich es ins Halbfinale schaffen, im Canadier bis ins Finale“, sagt Felix. „Mal sehen, ob das klappt.“

Neben dem Kanufahren und der Schule hat Felix Raumann auch noch Zeit für andere Hobbys, auch wenn das Kanufahren natürlich seine größte Leidenschaft ist. „Ich mache noch die Kampfsportart Wing Tsun und bin bei der Jugendfeuerwehr.“ Übrigens müssen Kanuten nicht nur im Sommer draußen und mit dem Boot trainieren, sondern auch im Winter. „Wer richtig gut werden will, muss auch im Winter im Fitnessstudio trainieren.“