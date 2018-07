Düren - Spitzenkoch Johann Lafer bekommt Dürener Papiermacherorden

Für jeden Ordensträger wird ein eigener Papiermacherorden entworfen

Den ersten Dürener Papiermacher-orden hat in der vergangenen Karnevalssession der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU) bekommen. Bei der Neueröffnung des Papiermuseums am Sonntag, 9. September, wird Schramma ein Duplikat seines Ordens an das Museum übergeben. Der Orden für Johann Lafer wird von der Kölner Papierkünstlerin Traudel Stahl gestaltet und soll sich von dem für Fritz Schramma unterscheiden. Im August werden dem Ordenskuratorium mit Bürgermeister Paul Larue (CDU), Liesel Koschorreck, Armin Vetter und Holger Autenrieb als Vertreter der Papierindustrie sowie Professor Herbert Schmidt und Stefan Cremer von den „Närrischen Nord Dürenern“ erste Vorschläge präsentiert.