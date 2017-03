Düren.

Ein Alterssimulationsanzug ist in der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der Altenpflege, aber auch in den Kursen für pflegende Angehörige an Demenz erkrankter Personen ein gern genutztes Hilfsmittel. „Deshalb passt er auch in unser Programm, weil es eben Bildung ermöglicht“, betonte Dr. Gisela Hagenau, Vorsitzende der Bürgerstiftung Düren, bei einem Besuch des Caritasverbandes.