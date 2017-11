Düren - SPD-Abgeordneter Nietan nun doch für Gespräche mit der CDU

Erfahrener Sozialdemokrat

Dietmar Nietan ist am 25. Mai 1964 in Düren geboren. Er hat am Burgau-Gymnasium Abitur gemacht und danach im Köln Biologie und Sozialwissenschaften studiert Von 1998 bis 2005 war er direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Kreises Düren, seit 2009 ist er über die Liste ins Parlament gekommen. Nietan ist seit 2014 Bundesschatzmeister der SPD und engagiert sich besonders für die Europapolitik sowie für das Verhältnis von Deutschland zur Türkei und zu Polen.