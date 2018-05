Das Dialog-Center wird weiter ausgebaut

Mit dem Neubau des Beratungscenters „Niederzier Neue Mitte“ist die Umstrukturierung und Modernisierung des Filialnetzes abgeschlossen. Vor Ort ist das Institut nun mit acht Beratungscenter, 17 Filialen, 15 SB-Filialen und zwei mobilen Filialen vertreten.

Weil das Anfang 2016 in Düren eingerichtete Dialog-Center von den Kunden immer mehr angenommen wird – 2017 wurden rund 200.000 Telefonate geführt, in denen die Anliegen der Kunden in 80 Prozent der Fälle komplett bearbeitet werden konnten, baut die Sparkasse das Angebot nun weiter aus. Im Obergeschoss der neuen Filiale in Niederzier werden bis zu 20 weitere Mitarbeiter die Anliegen der Kunden telefonisch und auch via Videoberatung bearbeiten, kündigte Vorstand Dr. Gregor Broschinski an.

Die Sparkasse unterhält flächendeckend im Kreis 70 Geldautomaten, die 2017 für Auszahlungen rund 3,8 Millionen Mal genutzt wurden.

Über Online-Banking wickelten die Kunden 2017 knapp 3,9 Millionen Buchungen ab, ein Plus von 17 Prozent.