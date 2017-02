Von Kolumbien, der Hauptstadt Bogotá und dem Verein „Schule fürs Leben“

Kolumbien ist eine Republik im nördlichen Teil von Südamerika. Sie grenzt sowohl an den Pazifischen Ozean als auch an das Karibische Meer und auf dem Festland im Nordwesten an Panama, im Osten an Venezuela, im Südosten an Brasilien, im Süden an Peru und im Südwesten an Ecuador. In Kolumbien leben rund 49 Millionen Menschen.

Die Hauptstadt von Kolumbien ist Bogatá, eine Metropole mit immerhin knapp acht Millionen Einwohnern.

Cali, die Stadt, in der Stefan Peters für ein Jahr lebt und arbeitet, ist die drittgrößte Stadt des Landes. Knapp zweieinhalb Millionen Menschen leben dort. Cali liegt im Südwesten des Landes. Durchschnittlich ist es dort im Jahr 29,7 Grad Celsius warm.

„Schule fürs Leben“, die Organisation, für die Stefan Peters in Kolumbien arbeitet, hat ihren Deutschlandsitz in Frankfurt. Die Institution betreut insgesamt zehn Projekte – und zwar allesamt in Kolumbien. Unter anderem gibt es eins für Straßenkinder. Außerdem betreut der Verein mehrere Schulen. Nähere Informationen über „Schule fürs Leben“ gibt es telefonisch unter Telefon 069/95509836 oder im Internet unter www.schulefuersleben.de.

Stefan Peters Blog über seine Zeit in Kolumbien: www.stefanencali.jimdo.com