Düren.

Wer Markus Voth nach seinen Plänen für die Sommerferien fragt, der bekommt eine Gegenfrage als Antwort: „Privat oder für die Schülerzeitung?“ Privat schaut der 17-Jährige mal, was sich ergibt, und nimmt einige Termine als freier Mitarbeiter für diese Zeitung wahr. Für die Schülerzeitung „Altenteich“ des Stiftischen Gymnasiums wird er schon am Layout für die nächste Ausgabe arbeiten. Eine 60-seitige Ausgabe gab es in diesem Jahr bereits.