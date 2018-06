Düren.

Hip-Hop-Musik, Graffiti-Geruch und das Aroma von gegrillten Würstchen lagen in der Luft – eine lässige, gesellige Atmosphäre herrschte am Samstag auf dem Skateplatz gegenüber der Feuerwehr in Düren. Der alljährliche Skate-Wettbewerb der Mobilen Jugendarbeit (MoJu) der Pfarre St. Lukas lockte Jugendliche aus der Region an, die ihr Können auf dem Skateboard unter Beweis stellten.