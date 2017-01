Düren.

Die fünfte Jahreszeit läuft an allen Orten. Auch im Dürener Süden lud die KG „Südinsulaner 1952“ zur Sitzung ins Bürgerhaus ein. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto „Hand in Hand, Karneval in unserem Land“ und betonte die traditionelle Gemeinschaft.