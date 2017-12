Düren - Sind Jogginghosen im Unterricht in Düren ein Reizthema?

Düren.

Das war schon ein bemerkenswerter Vorgang: Jugendliche der Schülervertretung (SV) des Rurtal-Gymnasiums wollten für ihre Schule ein Jogginghosen-Verbot durchsetzen. Das hat zwar am Ende nicht funktioniert, trotzdem ist dieser Vorstoß am „Rurtal“ Anlass, einmal der Frage nachzugehen, ob es an weiterführenden Schulen in Düren eine Kleiderordnung gibt, ob über Schulkleidung nachgedacht wird und ob Jogginghosen im Unterricht überhaupt ein Problem sind.