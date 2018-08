Kreuzau.

Die Gemeinde Kreuzau kennt Siegfried Schmühl wie seine Westentasche. Kein Wunder. In Üdingen ist er geboren, in Üdingen hat er die Volksschule besucht. Und den größten Teil seines Arbeitslebens hat er in der Gemeindeverwaltung Kreuzau verbracht. Viele, viele Jahre als Leiter des Bauamtes, seit 2013 als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.