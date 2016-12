Düren.

An den genauen Zeitpunkt, als für ihn klar war, später einmal Berufsmusiker zu werden, kann Hub Nickel sich gar nicht so genau erinnern. „Es gab eigentlich keinen bestimmten Moment“, sagt der studierte Trompeter und Dirigent, „Musik war in meiner Familie immer ein Thema. Als Jugendlicher habe ich häufig an Wettbewerben teilgenommen und die auch gewonnen, so dass ich mich irgendwann entschieden habe, Musiker zu werden.“