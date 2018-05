Niederau - Sehr positive Bilanz bei der Jahreshauptversammlung der KG „Rurkei“

Sehr positive Bilanz bei der Jahreshauptversammlung der KG „Rurkei“ Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2018, 14:03 Uhr

Niederau. In der Jahreshauptversammlung der KG „Rurkei“ Niederau im Seehotel in Obermaubach wurden Harald Klein als Präsident und Andreas Klein als Geschäftsführer in ihren Ämtern bestätigt.