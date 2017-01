Langerweher Schützen feiern Sebastianusfest

Die Komödie „Kreuzfahrt im Schweinestall“ wird am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, um 17.30 Uhr in der Kulturhalle Langerwehe aufgeführt. Eintrittskarten gibt es für zehn und sechs Euro an der Abendkasse.

Die Aufführungen finden im Rahmen des Sebastianusfestes statt.