Düren.

Stehende Ovationen wie nach einem Popkonzert. Jung und Alt, Männer und Frauen klatschten begeistert und bekundeten durch laute Rufe ihr Wohlgefallen. Was war passiert im Haus der Stadt? Ganz einfach: Die Big Band des Gymnasiums am Wirteltor (GaW) hatte sich unter der Leitung von Musiklehrer Christian Welters in einen Rausch gespielt.