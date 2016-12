Schüler des Burgau-Gymnasiums nehmen an EU-Planspiel teil

Düren. „Wenn ich Präsident der Europäischen Kommission wäre, dann...“. Mit diesen Worten fing die Arbeit erst so richtig an. Das mussten nun auch Waleed Kassim und 44 weitere Schüler der Q1 des Burgau Gymnasiums erfahren. Sie nahmen an einem Planspiel der Friedrich-Ebert-Stiftung teil.

In diesem sollten die Schüler verschiedene Rollen einnehmen, darunter Politiker, Journalisten und Lobbyisten.

So konnten die Schüler am Beispiel der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik die Art und Weise, aber auch die Schwierigkeiten einer Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene nachvollziehen. Als Europäische Kommission konntem sie zudem lernen, wie schwierig es ist, einen Richtlinienentwurf zu gestalten, der sowohl im Europäischen Parlament als auch im Ministerrat mehrheitsfähig ist.

Idealistische und gemeinschaftliche Lösungsansätze trafen so auf nationalstaatliche Eigeninteressen im Ministerrat und auf die lautstarke Polemik der Rechtspopulisten im europäischen Parlament.

Es galt für die temporären Politiker, die politischen Gegner in Debatten zu überzeugen, Mehrheiten zu organisieren und die Öffentlichkeit mithilfe der Presse auf ihre Seite zu ziehen.

Spannende Diskussionen

So kam es am Burgau Gymnasium – wie in der Realität – zu spannenden, teils zermürbenden, aber auch sehr unterhaltsamen Diskussionen, Abstimmungen und Pressekonferenzen.

Die Erfahrung, die die Schüler machten: Politik ist nicht einfach, doch letztlich konnten sich Ministerrat und Parlament in den meisten Punkten einigen und – zumindest in der Simulation – eine gemeinsame europäische Lösung erarbeiten.