Schüler aus Budapest sind zu Gast an der Rur

Düren.

László Porhajas, Lehrer am Szechenyi Gymnasium in Budapest, das seit 25 Jahren Partnerschule des Gymnasiums am Wirteltor in Düren ist, hat in dieser Zeit keinen einzigen Austausch verpasst. „Das ist allerhand, ein Vierteljahrhundert Schulpartnerschaft von einer Person gelebt“, sagte Bürgermeister Paul Larue beim Besuch der Budapester Schüler, ihrer Gastgeber und der begleitenden Lehrer im Rathaus.