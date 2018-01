20 Sechstklässler des Kreuzauer Gymnasiums beim 24-Stunden-Wettkampf

Kreuzau/Aachen.

Zwei Tage nach dem harten Wettkampf fällt es Maik Adler und Kate Schmitz vor Muskelkater immer noch schwer, ihre Arme zu heben und zwei Zahlen an die Tafel zu schreiben: 17 und 13. So viele Kilometer haben die beiden Schüler der 6b des Kreuzauer Gymnasiums am Wochenende beim 24-Stunden-Schwimmen in Aachen zurückgelegt.