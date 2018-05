Düren - Schoellershammer: Brand erst am Tag danach gelöscht

Düren.

Der Brand der Altpapierballen auf dem Außengelände der Firma Schoellershammer vom Freitag war erst am darauffolgenden Morgen vollständig gelöscht. Nach über 20 Einsatzstunden gab die Feuerwehr am Samstagmorgen das Gelände dem Betreiber wieder frei. Rund 160 Kräfte waren an dem Großeinsatz beteiligt.