Düren - Schlager und Evergreens: „Sing mit“ der AG Schnüss

Düren. „Als wir vor wenigen Jahren das ,Sing-mit-Team‘ aus Aachen auch nach Düren holten, dachten wir zunächst einmal nur an ein Experiment. Wer hätte gedacht, dass sich diese Mitsing-Veranstaltung der AG Schnüss zu einem wirklichen Dauerbrenner entwickelt hat und jetzt schon zum 40. Mal stattfindet“, sagt der Vorsitzende der AG Schnüss, Addy Clemens, erfreut.

Das gemeinsame Singen findet jetzt wieder am Freitag, 6. Juli, ab 20 Uhr im Teuterhof in Düren an der Valencienner Straße statt.

Die Sängerin Angelika Zaun am Mikrofon und Elena Henzel am Klavier freuen sich darauf, wieder nach Düren zu kommen und zusammen mit einem musikbegeisterten Publikum die alten Schlager, Hits und Evergreens der vergangenen Jahrzehnte zu singen. Wie gewohnt macht man dabei vor keinem Musik-Schätzchen halt.

Die Texte der Lieder werden wie immer an die Wand projiziert. Und die Besucher von „Sing mit“ haben auch immer wieder bestätigt, dass Singen glücklich macht. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.