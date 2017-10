Schläger attackieren jungen Mann vor Disco „End Art“

Düren. Vier unbekannte Männer haben während einer Veranstaltung in der Dürener Diskothek „End Art“ mehrere Gäste angepöbelt. Vor der Disco griffen sie grundlos einen 19-jährigen Dürener an und schlugen und traten auf ihn ein.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, pöbelten die vier Täter gegen 2.40 Uhr am Samstagmorgen so vehement, dass sie durch das Personal der Diskothek verwiesen wurden. Nachdem sie die Lokalität verlasen hatten, griffen sie den Dürener an und schlugen ihn mit Fäusten zusammen. Zudem wurde er noch am Boden liegend getreten.

Das Opfer wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, musste später aber in die Uniklinik Aachen verlegt werden, da er eine Kopfplatzwurde hinter dem Ohr aufwies.

Der Haupttäter soll südländisch und schlank sein, einen Haarzopf tragen und war mit einer Lederjacke bekleidet. Hinweise zu den beteiligten Schlägern nimmt die Polizei unter 02421/949-6425 entgegen.