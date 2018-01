Kreis Düren - „Schaden kann ins Unermessliche gehen“: Mäster rüstet sich gegen Schweinepest

Aktuelle Verbreitung der Schweinepest

Ursprünglich waren die Infektionen in Afrika aufgetreten, ab 2007 breitete sich die Afrikanische Schweinepest von Russland und Georgien über Osteuropa aus. Am 27. Juni 2017 wurde der erste Fall in Tschechien bekannt. In den ersten beiden Januarwochen wurden in Litauen am meisten infizierte Wildschweine gemeldet: 113. Diese Zahl ist zweieinhalbmal so hoch wie noch eine Woche zuvor. Mehr als eine Verdoppelung ist auch in Polen verzeichnet worden: Dort gab es in der Vorwoche 40 Fälle, nun sind es 96. Weitere betroffene Länder sind Lettland (45 Fälle seit 1. Januar), Estland (11), Tschechien (7) und die Ukraine (5).

Rund 300 Kilometer ist die Seuche noch von der deutschen Grenze entfernt. Sie ist für Menschen ungefährlich, für Schweine aber fast immer tödlich. Schweinehaltende Betriebe gibt es im Kreis Düren in Nörvenich, Aldenhoven und Düren.