Hürtgenwald - Sanierungen an den Schulen im Gemeindegebiet werden teurer

Eltern streichen das Gebäude

Damit am Grundschulstandort Bergstein nicht nur die Erstklässler mit viel Freude und Motivation ins neue Schuljahr starten, haben fleißige Eltern in den Sommerferien den Pinsel geschwungen: Die Klassenräume im Altbau wurden gestrichen.

An sechs Tagen haben über 20 Mütter und Väter bis in den späten Nachmittag hinein neue Farbe an Decken und Wände gebracht. Neben dem Abkleben mussten etliche Nägel und Haken aus der Wand gezogen, Bilderleisten, Pinnwände und Bretter abgeschraubt und Fußleisten abmontiert werden. Die entstandenen Löcher wurden verspachtelt. An einigen Stellen musste gar auf größerer Fläche der Putz ausgetauscht werden. „Es ist schon beeindruckend, wie neu alles wirkt, wenn frische Farbe an den Wänden ist“, meinte ein Vater. Bereits in den Pfingstferien wurde der Eingangsbereich der Grundschule neu gestaltet.

Organisiert und finanziert hat die Aktionen der Förderverein der Grundschule Bergstein. Die Arbeiten erfolgten in Absprache mit der Schulleitung, den Lehrern und der Gemeinde Hürtgenwald als Schulträger. Die Gemeinde beauftragte außerdem die Renovierung des Parketts in den Klassenräumen.