Sachbeschädigung und Beleidigung führen zu zwei Anzeigen

Düren.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und eine wegen Beleidigung hat sich ein 46 Jahre alter Mann aus Herzogenrath am frühen Donnerstagmorgen eingehandelt. Er hatte in einem Lokal an der Alten Jülicher Straße herumgepöbelt, eine Fensterscheibe zerschlagen und anschließend die Beamten beleidigt.