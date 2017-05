Die Rurenergie: Zahlen und Fakten

Investitionen: Die Rurenergie GmbH hat seit 2011 in Anlagen für erneuerbare Energien bisher rund 20 Millionen Euro investiert (11 Mio. in Photovoltaik, 9 Mio. in Windenergie).

Einsparung, Versorgung: Die Reduktion von Kohlendioxid liegt bei 37.000 Tonnen im Jahr. Etwa 12.000 Haushalte können theoretisch mit Wind- und Sonnenenergie versorgt werden (abhängig von den tatsächlichen Witterungsverhältnissen).

Geschäftsführer: Thomas Zerres, 45, Diplom-Kaufmann, Diplom-Wirtschaftsingenieur, verheiratet, zwei Töchter (3 und 6 Jahre). Zerres, gebürtiger Kölner, war zuvor in leitender Funktion beim Kölner Energieversorger Rheinenergie AG tätig.

Unternehmenszweck: Laut Gesellschaftervertrag die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung oder Umwandlung regenerativer Energien beziehungsweise die Vermarktung solcher Anlagen.