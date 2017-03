Düren.

Noch in der vergangenen Woche ist ein Artikel von ihm erschienen, wie so oft in den vergangenen zwei Jahren, obwohl er schon im Ruhestand war. Er hat auch nach seiner Pensionierung für diese Zeitung gearbeitet, kompetent, zuverlässig und gewissenhaft. Jetzt ist Dietmar Engels überraschend gestorben, mit nur 64 Jahren.