Nideggen - Ritterconvent hält Hof auf der Burg Nideggen

Nideggen.

Das Burgenmuseum Nideggen erwartet an den Pfingsttagen vom 19. bis 21. Mai hohen Besuch: Am Samstag und Sonntag schlägt der Deutsche Ritterconvent sein Lager auf der Burg Nideggen auf. Angekündigt haben sich in der ehemaligen Herzogstadt rund 50 Ritter und Burgdamen, die historische Persönlichkeiten des hohen Mittelalters in heraldisch einwandfreier Ausstattung darstellen.