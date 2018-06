Ringerclub Merken: Neuer Name, neues Glück Von: say

Letzte Aktualisierung: 11. Juni 2018, 12:19 Uhr

Merken. Mit neuem Namen geht der Ringerclub aus Merken ab dem 8. September in seine zweite Bundesligasaison: Er heißt in Zukunft Ringerclub CWS Düren-Merken. Nach dem überraschenden Erreichen der Play-offs in der vergangenen Saison soll nun alles getan werden, um das Vereinsziel „Bundesliga-Ringen in Düren fest zu etablieren“ dauerhaft abzusichern.