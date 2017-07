Aachen.

Bei den rheinischen Meisterschaften der P-Stufen am vergangenen Sonntag in Mühlheim an der Ruhr hat Nike Hauser (9) die Bronzemedaille gewonnen. Im stärksten Teilnehmerfeld aller Jahrgänge schaffte sie es an allen vier Geräten gute Leistungen abzurufen und wurde dafür mit einem Platz auf dem Treppchen belohnt.