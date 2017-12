Huchem-Stammeln.

Die 330 Parkplätze reichten am Eröffnungstag am Dienstag kaum aus, so groß war der Andrang der Kunden auf das neue Fachmarktzentrum im Gewerbegebiet Rurbenden an der Bundesstraße 56. Die Verantwortlichen der REWE-Gruppe um den Projektmanager Marc Knisch strahlten.