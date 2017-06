Hürtgenwald.

Mit der höchsten Auszeichnung, die der CDU-Kreisverband vergeben kann, wurde Prof. Dr. Reinhard Odoj aus Gey ausgezeichnet. In einer Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Hürtgenwald in Vossenack überreichte der Vorsitzende Stefan Grießhaber die „Konrad-Adenauer-Medaille“ in Silber an den früheren Kommunalpolitiker.