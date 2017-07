Kreuzau.

Rektorin Sigrid Nather, die letzte Schulleiterin der Realschule Kreuzau, musste in ihrer Rede in der Festhalle Kreuzau gleich zwei Ereignisse, nämlich ein trauriges und ein erfreuliches, thematisieren: Nach 51 Jahren schließt die Realschule Kreuzau. Und die Schüler des letzten Jahrgangs, also die Schüler der Klassen 10 a, 10 b und 10 c, verließen mit ihren Abschlusszeugnissen die Schule.