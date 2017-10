Kleinhau.

„Auf jeden Fall nicht Letzte werden“, lautete das Ziel der 14-jährigen Lena Hürtgen beim 7. Lauf des NRW-Cups auf der Motocross-Strecke in Kleinhau. Die Deutsche Juniorenmeisterin trat mit ihrem Boliden im Maßstab 1:8 beim Heimrennen des Modellsportverein Hürtgenwald in der Elektro-Klasse an.