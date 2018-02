Merzenich - Raub in Merzenich: Polizei fahndet nach Tätern

Merzenich. Die Polizei sucht nach zwei Männern, die Ende Dezember in Merzenich eine Seniorin brutal ausgeraubt hatten. Die Phantombilder zeigen die zwei Täter, die unter einem Vorwand in die Wohnung der 71-jährigen Frau eindringen konnten, sie in den Keller sperrten und Bargeld erbeuteten.

Die beiden Unbekannten hatten am 28. Dezember 2017 mit polizeiähnlicher Uniform und angeblichen Dienstausweisen an ihrer Wohnungstür geklingelt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. Dort hatten sie sofort die Frau angegriffen und im Keller eingeschlossen.

Der Haupttäter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkles Haar und trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart. Er sprach hochdeutsch. Der zweite Täter wird als circa 1,70 Meter groß beschrieben und hatte eher helles Haar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421/949-8024 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.