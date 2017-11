Ratssitzung Nörvenich: Erstmals ein ausgeglichener Haushalt Von: Sandra Kinkel

Letzte Aktualisierung: 10. November 2017, 15:59 Uhr

Nörvenich. Die Zahlen sind zwar immer noch nicht rosig, trotzdem erlebten die Ratsmitglieder in Nörvenich bei ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag fast schon eine historische Stunde: Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten legt die Verwaltung einen ausgeglichenen Haushalt vor – mit einem knappen Plus von gerade einmal 16.000 Euro.