Hürtgenwald.

Spätestens als die Kämmerei eine Rechnung für Spielgeräte durchgewunken hat, hätte jemand stutzig werden müssen, finden Jürgen Bergschneider und Siegfried Bergsch. Die Fraktionsvorsitzenden von Grünen und FDP machen an diesem Beispiel fest, warum sie nicht verstehen können, dass ein Beamter der Finanzabteilung im Kleinhauer Rathaus in den vergangenen fünf Jahren mindestens 400.000 Euro an Steuergeldern abgezweigt hat.