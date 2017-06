Rätseln um brennendes Auto: Wem gehörte es?

Kreuzau. Ein brennendes Fahrzeug hat in der Nacht zu Mittwoch einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Kreuzau ausgelöst. Die Ermittler rätseln nicht nur, wie es zu dem Feuer kommen konnte - sondern auch, wem der Wagen gehörte.

Zeugen bemerkten den Feuerschein gegen 2.10 Uhr am Üdinger Weg. Der Wagen parkte zu dieser Zeit in einer Bucht im Wald zwischen Kreuzau und Üdingen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug total zerstört wurde. Sie sorgte aber dafür, dass die Flammen nicht auf den Wald übergriffen - was „bei den aktuell vorherrschenden Wetterbedingungen katastrophale Folgen hätte haben können“, wie die Polizei des Kreises Düren in ihrem Einsatzbericht hervorhebt.

Die Polizei beschlagnahmte das ausgeglühte Wrack. Beamte der Kriminalpolizei suchten es nach Spuren ab, um die Brandursache zu finden. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wem ist der Wagen bekannt? Wer kann Hinweise auf den Halter oder Fahrer geben? Wer hat beobachtet, wann das Auto dort abgestellt wurde oder ob sich jemand in der Nähe aufgehalten hat?

Wer Näheres weiß, wird gebeten, sich an die Brandermittler der Kripo Düren zu wenden, Telefon 02421/949-8124.