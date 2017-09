Radfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Düren. Schwer verletzt wurde ein 57-jähriger Fahrradfahrer am frühen Mittwochabend, als er beim Linksabbiegen mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Obwohl der Lkw-Fahrer sofort abbremste, konnte der Sturz des Düreners nicht mehr verhindert werden.

Um kurz nach 18.00 Uhr fuhr der 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Köln die Rütger-von-Scheven-Straße in Richtung Aachener Straße. Als er in die Langenberger Straße abbiegen wollte, hielt er seinen Lkw zunächst an, um den Verkehr aus dieser Straße vorzulassen. Beim Anfahren kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Er war zuvor auf dem Fahrradstreifen entlang der Straße unterwegs gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte auch er nach links in die Langenberger Straße einbiegen und hatte sein Fahrrad vor den Lkw gelenkt.

Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im Wert von wenigen hundert Euro.