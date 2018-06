Niederzier/Oberzier.

Es ist das größte Infrastrukturprojekt in der Gemeinde Niederzier in den vergangenen zehn Jahren und es wurde in Rekordzeit umgesetzt: Mit einem kleinen Fest haben Verwaltung und Politik am Samstag im Beisein vieler interessierter Bürger die Quartiersentwicklung Weiherhof abgeschlossen.