Hürtgenwald - Quad kollidiert erst mit Motorrad, dann mit Auto: Zwei Schwerverletzte

Hürtgenwald.

Mit schweren Verletzungen mussten am Sonntagnachmittag zwei Menschen in eine Klinik eingeliefert werden. Ein Quadfahrer fuhr auf der kurvenreichen Strecke der Landesstraße 11 bei Hürtgenwald, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geriet. Dort stieß das Quad des Mannes erst gegen ein Motorrad, dann gegen ein Auto.