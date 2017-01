Düren.

Ein Gospelkonzert mal nicht in der Vorweihnachtszeit, sondern mitten im Januar-Winter-Blues? Warum nicht? Die Musiker der Gospelgruppe „Reverend Gregory M. Kelly's Best of Harlem Gospel“ sangen nun unter dem Titel „Winterwunderland“ in der Christuskirche klassische, aber auch weniger bekannte Gospels.